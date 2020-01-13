Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт

Організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 показали екологічні ліжка, на яких будуть спати спортсмени. Їхня головна особливість в тому, що вони зроблені з переробленого високоміцного картону. Матраци, у свою чергу, створені PE-RT, які піддаються повторній переробці.

Попри те що каркаси ліжок зроблені з картону, вони можуть витримати до 200 кілограмів. Це більше, ніж вага кожного зі спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році. Після Олімпіади всі ліжка будуть перероблені в паперові вироби, а матраци – в нові пластикові вироби.

І ще: Мережа обговорює дивний перекус жінки в літаку: відео

Всього виробили 18 тисяч таких ліжок для олімпійського селища і ще 8 – для паралімпійського. Їхнім створенням займалася японська компанія Airweave. На ліжках є біло-сині ковдри з логотипом Ігор і написом Tokyo 2020.

Читайте також: Американців попросили показати Іран на карті, і ось як вони його шукали (інфографіка)