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Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт

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Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт - фото 1

Організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 показали екологічні ліжка, на яких будуть спати спортсмени. Їхня головна особливість в тому, що вони зроблені з переробленого високоміцного картону. Матраци, у свою чергу, створені PE-RT, які піддаються повторній переробці.

Попри те що каркаси ліжок зроблені з картону, вони можуть витримати до 200 кілограмів. Це більше, ніж вага кожного зі спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році. Після Олімпіади всі ліжка будуть перероблені в паперові вироби, а матраци – в нові пластикові вироби.

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Всього виробили 18 тисяч таких ліжок для олімпійського селища і ще 8 – для паралімпійського. Їхнім створенням займалася японська компанія Airweave. На ліжках є біло-сині ковдри з логотипом Ігор і написом Tokyo 2020.

Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт - фото 379355

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Джерело: designboom
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