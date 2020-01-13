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Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт
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Організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 показали екологічні ліжка, на яких будуть спати спортсмени. Їхня головна особливість в тому, що вони зроблені з переробленого високоміцного картону. Матраци, у свою чергу, створені PE-RT, які піддаються повторній переробці.
Попри те що каркаси ліжок зроблені з картону, вони можуть витримати до 200 кілограмів. Це більше, ніж вага кожного зі спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році. Після Олімпіади всі ліжка будуть перероблені в паперові вироби, а матраци – в нові пластикові вироби.
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Всього виробили 18 тисяч таких ліжок для олімпійського селища і ще 8 – для паралімпійського. Їхнім створенням займалася японська компанія Airweave. На ліжках є біло-сині ковдри з логотипом Ігор і написом Tokyo 2020.
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