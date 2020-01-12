Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Американців попросили показати Іран на карті, і ось як вони його шукали (інфографіка)

  • 48
Американців попросили показати Іран на карті, і ось як вони його шукали (інфографіка) - фото 1

Думки жителів США з приводу недавньої ліквідації іранського генерала розділилися. У соцмережах не вщухають суперечки: хтось закликає негайно бомбити Іран, хтось, навпаки, розповідає про миролюбність аятоли. Але більшість диванних експертів об'єднує одне: вони не можуть знайти Іран на карті світу!

Недавнє опитування показало, що тільки 23% американців в змозі показати ісламську республіку на карті світу. А коли їм показали тільки карту конкретного регіону (без Америк, Східної Азії та Австралії), правильну відповідь змогли дати 28%.

І ще: Зеленський в Омані: користувачі мережі висміяли поїздку президента в кумедних мемах

Кожна жовта точка – одна відповідь, кожна зелена – одна правильна відповідь.

Зверніть увагу, скільки людей запхали Іран в Європу. Втім, дехто "знайшов" ісламську республіку в самому серці Америки і навіть посеред океану.

Американців попросили показати Іран на карті, і ось як вони його шукали (інфографіка) - фото 379218

Читайте також: Відео з викраденням хлопця прибульцями підкорює мережу

Джерело: boredpanda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 912
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • 09 cічня, 14:15
  • 1215
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 29272
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл