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Американців попросили показати Іран на карті, і ось як вони його шукали (інфографіка)
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Думки жителів США з приводу недавньої ліквідації іранського генерала розділилися. У соцмережах не вщухають суперечки: хтось закликає негайно бомбити Іран, хтось, навпаки, розповідає про миролюбність аятоли. Але більшість диванних експертів об'єднує одне: вони не можуть знайти Іран на карті світу!
Недавнє опитування показало, що тільки 23% американців в змозі показати ісламську республіку на карті світу. А коли їм показали тільки карту конкретного регіону (без Америк, Східної Азії та Австралії), правильну відповідь змогли дати 28%.
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Кожна жовта точка – одна відповідь, кожна зелена – одна правильна відповідь.
Зверніть увагу, скільки людей запхали Іран в Європу. Втім, дехто "знайшов" ісламську республіку в самому серці Америки і навіть посеред океану.
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