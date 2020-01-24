Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску

Британка Бонні Міллер поскаржилася на дискримінацію, якій піддали її сина кілька навчальних закладів. За словами жінки, школи відмовилися приймати хлопчика, оскільки у того незвична зачіска.

У восьмирічного Фарука Джеймса довге і пишне волосся. Воно й стало причиною відмови в прийманні дитини в кілька шкіл.

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Тим часом, саме зачіска зробила Фарука зіркою Instagram. У хлопчика є своя сторінка в соцмережі, на яку підписані 272 тисячі користувачів. Фарук працює і як модель. Його запрошують до участі в модні дитячі покази по всьому світу відомі бренди, наприклад, такі як Guess.

Щоб волосся залишалося пишним і було витким, хлопчик миє його мінеральною водою і кожен раз використовує пів флакона спеціального кондиціонера. Сам Фарук заявив, що йому подобається його зачіска і він не збирається її міняти.

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