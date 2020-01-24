Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску

  • 46
Фарук Джеймс - фото 1
Фарук Джеймс / facebook

Британка Бонні Міллер поскаржилася на дискримінацію, якій піддали її сина кілька навчальних закладів. За словами жінки, школи відмовилися приймати хлопчика, оскільки у того незвична зачіска.

У восьмирічного Фарука Джеймса довге і пишне волосся. Воно й стало причиною відмови в прийманні дитини в кілька шкіл.

І ще: У США злодії викрали колеса з новенького Chevrolet Corvette: відеофакт

Тим часом, саме зачіска зробила Фарука зіркою Instagram. У хлопчика є своя сторінка в соцмережі, на яку підписані 272 тисячі користувачів. Фарук працює і як модель. Його запрошують до участі в модні дитячі покази по всьому світу відомі бренди, наприклад, такі як Guess.

Щоб волосся залишалося пишним і було витким, хлопчик миє його мінеральною водою і кожен раз використовує пів флакона спеціального кондиціонера. Сам Фарук заявив, що йому подобається його зачіска і він не збирається її міняти.

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382041

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382042

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382043

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382044

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382045

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382046

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382047

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382048

Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску - фото 382049

Читайте також: Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем

Джерело: facebook
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1428
Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
  • 21 cічня, 16:51
  • 1231
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2040541
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл