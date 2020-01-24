Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував канцлеру ФРН Ангелі Меркель інкрустоване дзеркало і шолом.

Зазначимо, Меркель зараз перебуває з візитом у Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.

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Канцлер зазначила, що в майбутньому в університеті навчатимуться п'ять тисяч студентів. За її словами, це приклад співпраці між Туреччиною і Німеччиною. Лідери мають намір обговорити ситуацію в Лівії і в Сирії, а також економічне співробітництво.

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