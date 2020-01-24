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Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем

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Меркель - фото 1
Меркель / sozcu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував канцлеру ФРН Ангелі Меркель інкрустоване дзеркало і шолом.

Зазначимо, Меркель зараз перебуває з візитом у Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.

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Канцлер зазначила, що в майбутньому в університеті навчатимуться п'ять тисяч студентів. За її словами, це приклад співпраці між Туреччиною і Німеччиною. Лідери мають намір обговорити ситуацію в Лівії і в Сирії, а також економічне співробітництво.

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381918

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381919

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381920

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381921

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381922

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381923

Меркель кумедно відреагувала на подарунок Ердогана: новий мем - фото 381924

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Джерело: sozcu
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