Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Спорткар Volkswagen побив рекорд підняття вгору

  • 21
Volkswagen ID.R подолав пагорб в Гудвуді за 39,90 секунди - фото 1
Volkswagen ID.R подолав пагорб в Гудвуді за 39,90 секунди / evo India

Volkswagen встановив новий рекорд швидкості з підйому на пагорб. Попереднє досягнення протрималося 20 років!

Volkswagen створив спеціальне авто, яке побило рекорд зі швидкісного підйому на пагорб.

І ще: У США водіям заборонили ремонтувати свої ж авто

Рекорд зафіксували на фестивалі швидкості в Гудвуді. Для швидкісного підйому на пагорб фахівцям довелося створити електричний спортпрототип Volkswagen ID.R

Інженери оснастили авто більш компактною і легкою батареєю, переглянули аеродинаміку спорткара і встановили спеціальні покришки від Bridgestone зроблені спеціально для нього. Після всіх удосконалень маса машини становила менше тони. Після цього 680-сильний Volkswagen ID.R подолав пагорб в Гудвуді за 39,90 секунди. Цей показник виявився на 1,7 секунди швидше за попередній рекорд. Його встановив 20 років тому німецький автогонник Нік Хайдфельд на боліді McLaren-Mercedes MP4 / 13.

Читайте також: Мережу підкорило "геніально безглузде" відео з мотоперегон

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 1059
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 438
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології