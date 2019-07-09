Спорткар Volkswagen побив рекорд підняття вгору

Volkswagen встановив новий рекорд швидкості з підйому на пагорб. Попереднє досягнення протрималося 20 років!

Volkswagen створив спеціальне авто, яке побило рекорд зі швидкісного підйому на пагорб.

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Рекорд зафіксували на фестивалі швидкості в Гудвуді. Для швидкісного підйому на пагорб фахівцям довелося створити електричний спортпрототип Volkswagen ID.R

Інженери оснастили авто більш компактною і легкою батареєю, переглянули аеродинаміку спорткара і встановили спеціальні покришки від Bridgestone зроблені спеціально для нього. Після всіх удосконалень маса машини становила менше тони. Після цього 680-сильний Volkswagen ID.R подолав пагорб в Гудвуді за 39,90 секунди. Цей показник виявився на 1,7 секунди швидше за попередній рекорд. Його встановив 20 років тому німецький автогонник Нік Хайдфельд на боліді McLaren-Mercedes MP4 / 13.

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