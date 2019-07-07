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Мережу підкорило "геніально безглузде" відео з мотоперегон

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Курйозне відео з мотоперегон - фото 1
Курйозне відео з мотоперегон / fonwall

Користувач Youtube під ніком Vlosh зняв під час мотогонок відео. У ролику замість оригінального звуку використані людські голоси, за рахунок чого досягається дуже курйозний ефект.

Глядачу захід видався настільки нудним, що він вирішив розбавити його власним гумором. У підсумку чоловік зняв відео, додавши до нього власну озвучку і отримав понад півмільйона переглядів на відеохостингу Youtube.

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Ролик вийшов неймовірно курйозним завдяки голосу за кадром, що імітує звучання моторів мотоциклів. Відео виявилося настільки вдалим, що його навіть підхопили закордонні ЗМІ. Видання The Mashable, зокрема, назвало його "дурним до геніальності".

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Джерело: mashable
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