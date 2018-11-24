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Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем

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Jaguar F-Type - фото 1
Jaguar F-Type / oraclefinance

Компанія Jaguar Land Rover (JLR) оголосила, що до 2021 року у продажу з'явиться повністю електрична версія спорткара Jaguar F-Type нового покоління.

Зараз в лінійці Jaguar вже є один електромобіль – I-Pace. Він оснащується двома електромоторами загальною потужністю 197 кінських сил і батареєю ємністю 90 кіловат.

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Звичайно, для спорткара це не дуже вражаючі показники, але ми впевнені, що до моменту появи його на ринку він отримає більш потужні електромотори і більш ємну батарею. В іншому випадку він не зможе скласти конкуренцію іншим електричним спорткарам.

Jaguar F-Type до 2021 року стане електричним - фото 291062
Jaguar F-Type до 2021 року стане електричним

На жаль, поки не уточняєть, чи буде новий Jaguar F-Type тільки з електричною силовою установкою, або покупцям як і раніше запропонують версії з бензиновими двигунами. Мабуть, боси цієї компанії поки ще з цього питання не ухвалили остаточного рішення.

Jaguar Land Rover зараз, до речі, разом з BMW, розробляє нове покоління бензинового двигуна V8. Цей проект називається Project Jennifer. У топової версії новий 4,4 л твін-турбо двигун буде мати потужність в 640 к.с. З таким мотором F-Type став би більш потужним, ніж навіть Porsche 911.

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Джерело: autocar
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