Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Mercedes-AMG GLC став найшвидшим кросовером Нюрбургринга

  • 39
Mercedes-AMG GLC поклав на лопатки Alfa Romeo - фото 1
Mercedes-AMG GLC поклав на лопатки Alfa Romeo / motor

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic + офіційно став найшвидшим серійним кросовером "Північної петлі" Нюрбургринга.

Інженер-розробник AMG Маркус Хофбауер з першої спроби поліпшив час попереднього рекордсмена – Alfa Romeo Stelvio, і проїхав трасу за 7 хвилин 49,369 секунди.

Актуально: У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео

Попередній рекорд "Північної петлі" для серійних кросоверів – 7 хвилин 51,7 секунди – належав Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Модель проїхала трасу більш ніж на сім секунд швидше попередника – Porsche Cayenne Turbo S (7 хвилин 59,74 секунди). При цьому італійський кросовер виявився швидшим за BMW M4, Lamborghini Gallardo та Porsche Panamera Turbo S.

Заряджений Stelvio Quadrifoglio оснащується 2,9-літровим твінтурбо двигуном V6, що видає 510 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач ZF. З місця до ста кілометрів на годину кросовер розганяється за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість дорівнює 285 кілометрам на годину.

Під капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic + трудиться 4,0-літрова бітурбо "вісімка" потужністю 510 сил і 700 Нм моменту. Першу "сотню" кросовер розмінює за ті ж 3,8 секунди, що й Alfa Romeo. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину (з опцією AMG Driver's Package – 280 кілометрів на годину).

В оснащення моделі входить адаптивна пневмопідвіска, диференціал у задній осі та карбон-керамічні гальма.

Читайте також: У мережі з'явилися шпигунські фото Range Rover Evoque

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт