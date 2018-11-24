Mercedes-AMG GLC став найшвидшим кросовером Нюрбургринга

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic + офіційно став найшвидшим серійним кросовером "Північної петлі" Нюрбургринга.

Інженер-розробник AMG Маркус Хофбауер з першої спроби поліпшив час попереднього рекордсмена – Alfa Romeo Stelvio, і проїхав трасу за 7 хвилин 49,369 секунди.

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Попередній рекорд "Північної петлі" для серійних кросоверів – 7 хвилин 51,7 секунди – належав Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Модель проїхала трасу більш ніж на сім секунд швидше попередника – Porsche Cayenne Turbo S (7 хвилин 59,74 секунди). При цьому італійський кросовер виявився швидшим за BMW M4, Lamborghini Gallardo та Porsche Panamera Turbo S.

Заряджений Stelvio Quadrifoglio оснащується 2,9-літровим твінтурбо двигуном V6, що видає 510 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач ZF. З місця до ста кілометрів на годину кросовер розганяється за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість дорівнює 285 кілометрам на годину.

Під капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic + трудиться 4,0-літрова бітурбо "вісімка" потужністю 510 сил і 700 Нм моменту. Першу "сотню" кросовер розмінює за ті ж 3,8 секунди, що й Alfa Romeo. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину (з опцією AMG Driver's Package – 280 кілометрів на годину).

В оснащення моделі входить адаптивна пневмопідвіска, диференціал у задній осі та карбон-керамічні гальма.

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