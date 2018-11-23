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Представлено новий спортбайк Norton 650 Superlight

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Norton 650 Superlight - фото 1
Norton 650 Superlight / autocarindia

Компанія Norton представила ще одну нову модель – середньокубатурний спорт 650 Superlight.

Компанія Norton представила новий спортивний байк 650 Superlight. Новинку показали на виставці Motorcycle Live, яка зараз проходить в англійському Бірмінгемі. Як і у випадку з Norton Atlas, в цьому мотоциклі використовується рядна половинка двигуна V4. Але тут він переналаштований під трек.

І ще: Honda почала випробування нового електрокара

Основні характеристики спортивного байка Norton 650 Superlight:

  • Мотор: 650-кубова рядна двійка з інтервалами запалювання 270 градусів;
  • Ступінь стиснення: 13.4: 1;
  • Потужність: 105 к.с. при 12500 об/хв;
  • Крутний момент: 75 Нм;
  • Бензобак на 18 л;
  • Опціональний титановий вихлоп для гонок (заборонений на ДОП).
Спортивний байк Norton 650 Superlight - фото 290866
Спортивний байк Norton 650 Superlight

Вартість новинки – 25600 доларів. В першу чергу Norton хочуть виставити Superlight в класі Lightweight на Isle of Man TT, в якому в цьому році першу десятку поділили між собою гонщики на Kawasaki і Paton.

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Джерело: autocarindia
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