Представлено новий спортбайк Norton 650 Superlight

Компанія Norton представила ще одну нову модель – середньокубатурний спорт 650 Superlight.

Компанія Norton представила новий спортивний байк 650 Superlight. Новинку показали на виставці Motorcycle Live, яка зараз проходить в англійському Бірмінгемі. Як і у випадку з Norton Atlas, в цьому мотоциклі використовується рядна половинка двигуна V4. Але тут він переналаштований під трек.

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Основні характеристики спортивного байка Norton 650 Superlight:

Мотор: 650-кубова рядна двійка з інтервалами запалювання 270 градусів;

Ступінь стиснення: 13.4: 1;

Потужність: 105 к.с. при 12500 об/хв;

Крутний момент: 75 Нм;

Бензобак на 18 л;

Опціональний титановий вихлоп для гонок (заборонений на ДОП).

Спортивний байк Norton 650 Superlight

Вартість новинки – 25600 доларів. В першу чергу Norton хочуть виставити Superlight в класі Lightweight на Isle of Man TT, в якому в цьому році першу десятку поділили між собою гонщики на Kawasaki і Paton.

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