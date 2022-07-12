"Спонсор нашого фонду": юна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу

10-річна Валерія знайшла цікавий спосіб, які підтримувати наших захисників. Кмітлива українка є чемпіонкою світу з шашок, тож влаштувала вуличні турніри, збираючи кошти на благодійність. І щирість та успішність цієї ще зовсім юної волонтерки підкорила Сергія Притулу.

Сергій Притула вже багато років займається волонтерством та усіляко намагається допомагати українським бійцям. З початку повномасштабного вторгнення йому вдалось зібрати неймовірні суми для нашої армії, приміром, на Байрактари. Притула не раз у своїх соцмережах розповідав про те, які неймовірні українці, і історія юної чемпіонки світу з шашок Валерії Єжової не стала винятком.

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Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала – платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія – чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду. +21 000 гривень в скарбничку. Лисий ботокс здохне, і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!, – написав Притула, додавши розчулене фото з розумною волонтеркою.

facebook.com/serhiyprytula

Також на камеру потрапив момент з тим, як Валерія передала у фонд зібрані гроші. Сергій Притула не зміг стримати сліз та пригорнув дівчинку. Наш народ, наші діти продовжують захоплювати своєю кмітливістю, відданістю, мужністю та вірою у світле майбутнє, яке обов'язково настане зовсім скоро!

Долучитись до підтримки нашої армії може кожен. Навіть незначна сума здатна допомогти нашим захисникам наблизити перемогу України. Донатити фонду Сергія Притули можна за цим посиланням.

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