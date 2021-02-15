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Спокусниця Леся Нікітюк показала, як відзначала День святого Валентина
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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників новими яскравими образами. Фото вона опублікувала в Instagram.
Зірка показала два святкових наряди.
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На одному зі знімків знаменитість позує в білому мініплатті з рукавами буфами і глибоким декольте. Образ доповнений сріблястими туфлями-човниками. При цьому Леся сиділа на кріслі, висунувши вперед свої довгі ноги.
На іншому фото зірка позує вже в червоній сукні, яке також підкреслює всю красу її фігури.
Фоловери не залишили без уваги публікацію Лесі Нікітюк і засипали її приємними коментарями. "Ти така гарна", "Вогонь", "Бажаю вам зустріти любов на все життя", "Ти найкраща", – пишуть шанувальники.
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