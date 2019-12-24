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Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини

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Beyonce похизувалась сексуальною фігурою - фото 1
Beyonce похизувалась сексуальною фігурою / instagram.com/beyonce

Популярна співачка Beyonce здивувала фанатів гарячим образом, примірявши обтислу леопардову сукню. Важко не помітити ефектну фігуру зірки, яка з легкістю перевершить навіть Кім Кардашян.

38-річна американська співачка, танцівниця і модель Beyonce хоч і не найактивніша користувачка соцмережі Instagram, однак заслужила увагу понад 136 мільйонів підписників. А все тому, що кожна поява зірки у вигляді нових дописів викликає справжній захват у фанатів. Красуня не надто любить "вилизані" фото, тому ділиться кадрами своїх образів зі смартфона.

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А недавні знімки співачки у пікантній леопардовій сукні з декольте й зовсім зібрали шквал коментарів з компліментами. А з афрокосичками Beyonce виглядає на 10 років молодшою та ще звабливішою. Зацініть:

Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини - фото 376019

Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини - фото 376020

Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини - фото 376021

Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини - фото 376022

Спокусливий леопард: Beyonce показала розкішні вигини - фото 376023

Джерело всіх фото: instagram.com/beyonce

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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