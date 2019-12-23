Надто сексуально: модель Victoria's Secret у купальнику

Модель Келлі Гейл не залишає байдужим нікого, хто хоч раз побачив її сторінку Instagram. Дівчина з ангельськими крилами та розкішною фігурою одна з небагатьох представниць цієї професії, яка може похизуватись пресом увесь рік. Тут спекотно!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон підписників. І це зовсім не дивно, адже Келлі майже щодня тішить фанатів свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до світських заходів та звичайних буднів.

І ще: 46-річна Хайді Клум показала голе фото у ванні

Нещодавно дівчина поділилась сонячними фото у крихітному купальнику на яхті із келихом спиртного. Як вона зазначила у коментарі, більше жодної роботи у 2019 році. І справді, цьогоріч Гейл стала зіркою багатьох проєктів, тож може дозволити собі відпочити та потішити фанатів ідеальними формами.

Якщо ж ви думаєте, що тут постаралась тільки природа, то це зовсім не так, адже Келлі постійно займається у спортзалі:

Джерело всіх фото: instagram.com/kellybellyboom

Читайте також: Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу