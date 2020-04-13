Популярна блогерка показала пишні сідниці в Instagram (18+)

Відома фітнес-блогерка Теммі Хембро знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото в бікіні. Цього разу білявка похизувалась "натуральними сідницями".

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно зірка вирішила нагадати про те, що має власний курс, які зробити ефектні форми. Для цього вона поділилась пікантним фото в купальнику, похизувавшись "натуральними сідницями". За лічені години знімок зібрав майже пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами. Відзначимо, що Теммі не шанувальниця суворих дієт і схуднення, а навпаки надає перевагу правильному харчуванню та набору м'язової маси.

instagram.com/tammyhembrow

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