Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Популярна блогерка показала пишні сідниці в Instagram (18+)

  • 120
Теммі Хемброу показала фанатам сідниці - фото 1
Теммі Хемброу показала фанатам сідниці

Відома фітнес-блогерка Теммі Хембро знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото в бікіні. Цього разу білявка похизувалась "натуральними сідницями".

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

І ще: Найкрасивіша гравець у покер розбурхала фото в купальнику (18+)

Нещодавно зірка вирішила нагадати про те, що має власний курс, які зробити ефектні форми. Для цього вона поділилась пікантним фото в купальнику, похизувавшись "натуральними сідницями". За лічені години знімок зібрав майже пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами. Відзначимо, що Теммі не шанувальниця суворих дієт і схуднення, а навпаки надає перевагу правильному харчуванню та набору м'язової маси.

instagram.com/tammyhembrow - фото 397709
instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Майлі Сайрус знялася в образі спокусливого пасхального кролика

Джерело: Раідо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2833
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 784
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2221338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз