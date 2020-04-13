Найкрасивіша гравець у покер розбурхала фото в купальнику (18+)

Одна із найпривабливіших гравців у покер Сара Андервуд навіть на карантині не припиняє тішити шанувальників пікантними фото. Тут справді спекотно!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд ніколи не сидить на місці.. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Нещодавно красуня вирішила похизуватись своїми формами у гарячих джерелах. Тому на знімку можна побачити Андервуд у шапці і купальнику, які підкреслює її розкішну фігуру. Відзначимо, що у частині США зараз зовсім не весняна погода з нічними заморозками.

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