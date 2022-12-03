Спокусливий ангел у тропічному раю: модель Келлі Гейл захопила новими фото – 18+

У популярної моделі Келлі Гейл пляжний сезон не завершується, тож вона продовжує тішити прихильників сонячними кадрами з відпочинку. І ця красуня має неймовірний вигляд не лише на подіумі.

27-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл захоплює своєю вродою не лише на знімальних майданчиках та на подіумі, а й на своєму профілі в інстаграмі. Красуня з індійсько-австралійським зібрала майже 1,6 мільйона підписників. Все тому, що Келлі регулярно ділиться кадрами з буднів та не соромиться хизуватись спортивною фігурою, передає Радіо MAXIMUM. І нові знімки Гейл це лише підтверджують.

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Зараз красуня насолоджується відпусткою та не втрачає нагоди позасмагати, тому й на нових знімках вона постала у крихітному купальнику на фоні неймовірних пейзажів.

Мало що мені подобається більше, ніж прекрасний схід сонця у тропічному раю, – відзначила модель.

А фанати вже встигли засипати Гейл вподобайками та коментарями з компліментами, адже дівчина постійно працює над своєю фігурою та не зловживає фоторедакторами.

Джерело фото: instagram.com/kellygale

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