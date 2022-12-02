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Розкута тренерка Ана Чері у спідньому побажала фанатам чудового грудня – 18+

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Ана Чері блиснула формами у спідньому - фото 1
Ана Чері блиснула формами у спідньому / instagram.com/anacheri

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері регулярно ділиться порадами про те, як підтримувати себе у формі. Сама ж дівчина теж не соромиться демонструвати результати своєї активної праці над фігурою.

36-річна американська фітнес-тренерка та модель Ана Чері активно працює не лише над своєю фігурою, а й над профілем в інстаграмі, де має понад 12 мільйонів шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує займатись спортом та регулярно публікує доволі пікантний контент, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком став і свіжий допис красуні, на якому вона блиснула фігурою у звабливому червоному спідньому. Так Чері привітала всіх з початком грудня, викликавши справжній захват у фанатів. За короткий час тренерку засипали вподобайками та коментарями з компліментами. Не дарма дівчина активно працює у спортзалі над тим, щоб завжди мати ефектний вигляд.

Бажаю всім чудового останнього місяця 2022 року, – відзначила у коментарі Ана.

Розкута тренерка Ана Чері у спідньому побажала фанатам чудового грудня – 18+ - фото 516468

Розкута тренерка Ана Чері у спідньому побажала фанатам чудового грудня – 18+ - фото 516469

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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