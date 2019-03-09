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Спокусливе сафарі: Сінді Кроуфорд знялася в спекотній фотосесії
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Супермодель Сінді Кроуфорд стала героїнею березневого номера журналу Porter. Такою ви її ще не бачили!
Зірка відправилася на сафарі та знялась у вбранні кольору хакі від Loewe, Saint Laurent, Dries Van Noten, Givenchy й Balmain.
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Теплі та спокусливі кадри на фоні природи зробила фотограф Зої Гроссман.
Американська супермодель, акторка й телеведуча Сінді Кроуфорд почала свою кар'єру у 1984 році, після закінчення старшої школи. Зараз, у 53 роки Сінді Кроуфорд продовжує зніматися для журналів та у рекламі. При зрості 175 см та вазі 59 кг, параметри моделі 86-65-91 см.
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