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Спокуслива зірка Кріпосної знялася у чуттєвій фотосесії
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На фотографіях можна побачити залаштункові кадри з фотосесії, на яких актриса Наталя Денисенко відображена в чуттєвому образі: бежевій сукні і синіх туфлях.
Кадри актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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"У захваті від фото з бекстейджу проєкту #PRO_ACTOR. Скоро я стану володаркою знімків від Романа Миколаєва які зроблені ВИКЛЮЧНО на плівку (ці фото зроблені на цифровий фотоапарат Олександром Литвиновим). І в моєму досвіді "позування" – не легка справа, адже "клацнути" можна не 500, а 50 разів. Подивіться в каруселі, як довго мені Юля виставляла ніжки на стілець", – написала Денисенко.
Гортайте фотогалерею:
29-річна Наталя Денисенко відома завдяки своїм ролям у серіалах Село на мільйон-2 і Кріпосна, де вона зіграла спокусливу актрису Ларису Яхонтову.
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