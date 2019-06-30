Спокуслива українська співачка показала декольте у всій красі

Днями молода виконавиця Мішель Андраде кардинально змінила імідж. І, очевидно, це пішло їй на користь. 22-річна Мішель розкрилася і стала публікувати вельми відверті фотографії.

Україно-болівійська красуня Мішель Андраде – найуспішніший проєкт продюсерського центру Потапа і Ірини Горової за останні кілька років.

Читайте також: Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру

Молода і талановита дівчина з першої пісні підкорила слухачів своїм дзвінким і чарівним голосом. Зараз вона збирає концертні зали по всій країні, а за її життям в соціальних мережах стежить понад пів мільйона людей. На новому знімку дівчина засвітила пишний бюст.

"Красуня!", "По фото вже можна дізнатися багато нового", "Ух, який погляд", "Вогонь!", "Мішель, ти красуня", "Фото супер-пупер", "Яка ж ти гарна Мішелечка!", – пишуть фоловери.

І ще: Настя Каменських шокувала фанатів екстремальним декольте: гаряче фото