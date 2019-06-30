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Спокуслива українська співачка показала декольте у всій красі

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Гаряча Мішель Андраде - фото 1
Гаряча Мішель Андраде / clutch.ua

Днями молода виконавиця Мішель Андраде кардинально змінила імідж. І, очевидно, це пішло їй на користь. 22-річна Мішель розкрилася і стала публікувати вельми відверті фотографії.

Україно-болівійська красуня Мішель Андраде – найуспішніший проєкт продюсерського центру Потапа і Ірини Горової за останні кілька років.

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Молода і талановита дівчина з першої пісні підкорила слухачів своїм дзвінким і чарівним голосом. Зараз вона збирає концертні зали по всій країні, а за її життям в соціальних мережах стежить понад пів мільйона людей. На новому знімку дівчина засвітила пишний бюст.

"Красуня!", "По фото вже можна дізнатися багато нового", "Ух, який погляд", "Вогонь!", "Мішель, ти красуня", "Фото супер-пупер", "Яка ж ти гарна Мішелечка!", – пишуть фоловери.

Спокуслива українська співачка показала декольте у всій красі - фото 337329

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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