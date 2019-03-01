Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Спокуслива українська модель показала шанувальниками пікантне фото

  • 45
Санта Дімопулос - фото 1
Санта Дімопулос / instagram

Відома українська модель і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий знімок. Сміливим кадром красуня привітала усіх з першим днем весни.

Сексуальна модель Санта Дімопулос віришила привітати своїх шанувальників з настанням весни. З цієї нагоди красуня поділилася звабливим знімком з Таїланду.

І ще: Леся Нікітюк сказала, хто має їхати на Євробачення 2019 від України

На свіжому кадрі модель позувала у відвертому купальнику, який вигідно підкреслив пишний бюст красуні. Користувачі мережі засипали компліментами гарячу дівчину.

"З першим днем весни, мої дорогі", – прокоментувала допис Санта.

Спокуслива українська модель показала шанувальниками пікантне фото - фото 311048

Читайте також: Надя Дорофєєва захопила фанатів новим знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 1930
До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
  • Вчора, 12:00
  • 2840
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1265579
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз