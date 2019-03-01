Спокуслива українська модель показала шанувальниками пікантне фото

Відома українська модель і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий знімок. Сміливим кадром красуня привітала усіх з першим днем весни.

Сексуальна модель Санта Дімопулос віришила привітати своїх шанувальників з настанням весни. З цієї нагоди красуня поділилася звабливим знімком з Таїланду.

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На свіжому кадрі модель позувала у відвертому купальнику, який вигідно підкреслив пишний бюст красуні. Користувачі мережі засипали компліментами гарячу дівчину.

"З першим днем весни, мої дорогі", – прокоментувала допис Санта.

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