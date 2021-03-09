alyona alyona похизувалася пишними форми в пікантній фотосесії

Популярна зірка українського репу alyona alyona порадувала шанувальників свіжими відвертими знімками. Реперка влаштувала фотосесію у чорній мереживній білизні.

Так, на своїй сторінці в Instagram alyona alyona опублікувала серію нових фото. Артистка постала перед підписниками у пікантному вбранні, який підкреслив пишні форми. Зірка позувала у спокусливій білизні чорного кольору, впевнено дивлячись у камеру. Звабливий образ красуня доповнили розпущеним волоссям.

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"Коли ти посміхаєшся, зустрічаючи погляди. Коли ти підморгуєш в відображення. Коли кожен твій крок впевнений. Коли ти знаєш, чого варта. Коли у тебе є амбіції. Коли ти чуєш сама себе і довіряєш своїй інтуїції. Коли тебе поважають, люблять, цінують. Коли плоди твоєї праці визнають. Коли тобі по плечу будь-яка вершина. Коли ніхто не має права кривдити тебе. Коли ти сама створюєш своє життя. Коли ти – красива завжди", – прокоментувала пікантні знімки, які зірка присвятила до Міжнародного жіночого дня.

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