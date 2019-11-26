Спокуслива Тіна Кароль показала кокетливе відео у відвертому образі

Українська поп-діва Тіна Кароль часто вражає своїх шанувальників ефектними та пікантними образами. А цього разу красуня поділилася коротким відео, на якому кокетливо фліртує на камеру.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з підписниками в Instagram милим відеоролик, який був знятий на знімальному майданчику шоу Танці з зірками. Це короткий ролик "бумеранг", на якому зірка постала в образі кокетки. Спочатку красуня скромно стоїть, опустивши очі в підлогу, а потім підіймає очі і посилає фанатам повітряний поцілунок.

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Артистка позувала в ніжному і досить скромному образі, якщо порівнювати його з недавніми фотосесіями зірки. Для фінального випуску танцювального шоу Кароль вбралася в ніжно-рожеву сукню з шовку. Наряд по фігурі підкреслив жіночні форми виконавиці. Сукню без бретелей Тіна доповнила кольє.

Шанувальники не встояли перед красою своєї улюблениці і обсипали її компліментами.

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