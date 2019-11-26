Гаряча Ірина Шейк поділилася відвертим фото у ліжку

Сексуальна модель Ірина Шейк частенько радує своїх шанувальників пікантними знімками. Так, 33-річна зірка поділилася черговим спокусливим кадром у ліжку, який уже оцінили підписники красуні.

Ірина Шейк опублікувала фото, де лежить на ліжку в домашній обстановці. Красуня одягнула лише чорну кофту на ґудзиках з екстремальним декольте, а під нею видно спідню білизну.

І ще: Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою

Такий наряд підкреслив пишні груди і досконалі форми знаменитої красуні. Завершують образ золоті сережки і тонкий ланцюжок. Волосся, яке спокусливо розсипалося, укладене в легкі хвилі.

Читайте також: Відома модель похвалилася ідеальним тілом у купальнику