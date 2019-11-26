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Гаряча Ірина Шейк поділилася відвертим фото у ліжку

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / instagram

Сексуальна модель Ірина Шейк частенько радує своїх шанувальників пікантними знімками. Так, 33-річна зірка поділилася черговим спокусливим кадром у ліжку, який уже оцінили підписники красуні.

Ірина Шейк опублікувала фото, де лежить на ліжку в домашній обстановці. Красуня одягнула лише чорну кофту на ґудзиках з екстремальним декольте, а під нею видно спідню білизну.

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Такий наряд підкреслив пишні груди і досконалі форми знаменитої красуні. Завершують образ золоті сережки і тонкий ланцюжок. Волосся, яке спокусливо розсипалося, укладене в легкі хвилі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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