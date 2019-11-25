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Леся Нікітюк у бікіні позувала біля маршрутки: гаряче фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / youtube

Ведуча Леся Нікітюк поділилася пікантним знімком. Шанувальники у захваті!

Так, телезірка поділилася на своїй Instagram-сторінці спекотним знімком, зробленим на заправці.

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На ньому Леся постала в образі спокусливої ​​заправниці і позує на тлі своєї маршрутки в одному лише купальнику і з паливним пістолетом в руках. Нікітюк приміряла ефектний купальний костюм темно-зеленого кольору з червоною обробкою і високою талією, який вигідно підкреслив її стрункі форми.

Пікантним кадром ведуча прорекламувала новий випуск свого шоу, який вийде в ефір сьогодні, 25 листопада. "Привіт. Ну ви зрозуміли, що дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" – написала знаменитість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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