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Крихітка з 80-х: звабливе відео з Ратажковскі підкорює мережу

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Емілі Ратажковскі роздяглась на камеру - фото 1
Емілі Ратажковскі роздяглась на камеру / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу зірка потішила фанатів гарячим відео у купальниках.

28-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі активно працює над власною кар'єрою, а також має свій бренд спідньої білизни та купальників. Тому частенько красуня рекламує речі на власному ідеальному тілі. Нещодавно зірка знялась у промо в стилі ретро, похизувавшись не тільки апетитними формами, а й новими моделями купальників.

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Відео з крихіткою у стилі 80-х з'явилось на профілі моделі в соцмережі Instagram, де у неї понад 23 млн підписників. За короткий час ролик переглянули майже півмільйона разів, зробивши його одним із топових на платформі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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