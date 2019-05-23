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Спокуслива супермодель захопила яскравим образом
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Манекенниця Ельза Хоск опублікувала знімки, на яких позує в яскраво-рожевому обтислому ретро-вбранні.
Модель Ельза Хоск, яка відома як один з ангелів Victoria's Secret, опублікувала ефектний знімок. На ньому вона зображена в елегантному ретро-образі. Фотографія набрала за лічені години десятки тисяч лайків.
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На іншій фотографії манекенниця позує в яскраво-рожевій обтислій сукні до підлоги, прикрашеній чорними бантами. Образ Ельзи Хоск доповнений укладеним у високу зачіску волоссям, великими сережками і чорними туфлями класичного фасону.
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