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Спокуслива супермодель захопила яскравим образом

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Ельза Хоск опублікувала ефектний знімок - фото 1
Ельза Хоск опублікувала ефектний знімок / Instagram Stories Database

Манекенниця Ельза Хоск опублікувала знімки, на яких позує в яскраво-рожевому обтислому ретро-вбранні.

Модель Ельза Хоск, яка відома як один з ангелів Victoria's Secret, опублікувала ефектний знімок. На ньому вона зображена в елегантному ретро-образі. Фотографія набрала за лічені години десятки тисяч лайків.

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На іншій фотографії манекенниця позує в яскраво-рожевій обтислій сукні до підлоги, прикрашеній чорними бантами. Образ Ельзи Хоск доповнений укладеним у високу зачіску волоссям, великими сережками і чорними туфлями класичного фасону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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