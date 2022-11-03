Спокуслива супергероїня: копія Меган Фокс розбурхала пікантним образом на Геловін – 18+

Популярна модель Клаудія Аленде настільки схожа на Меган Фокс, що інколи фанати плутають зірок. І на Геловін красуня вирішила обрати достатньо ефектний образ, від якого важко відвести погляд.

29-річна бразильська співачка, модель та бізнесвумен Клаудія Аленде активно займається своєю сторінкою в інстаграмі, де має майже 9 мільйонів підписників. Все тому, що ця дівчина має неймовірну вроду та дуже схожа на зірку "Трансформерів" Меган Фокс, передає Радіо MAXIMUM.

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Клаудія не могла не поділитись з прихильниками своїми образами на Геловін, у яких перевтілилась в супергероїню в дуже крихітному червоному латексному костюмі та звабливу працівницю доставки піци у не менш ефектній уніформі, яка нагадує шкільну. Як грайливо зауважила модель, це "супергерой, якого ви не просили". За короткий час свіжі геловінські знімки викликали справжній фурор в інстаграмі, зібравши мільйони вподобайок та тисячі компліментів.

Джерело фото: instagram.com/claudiaalende

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