Копія Меган Фокс: зваблива модель Клаудія Аленде захопила новими фото

У мережі не можуть відвести погляд від моделі, яка вражає схожістю з Меган Фокс. Здається, у відомої акторки тепер є справжня конкурентка.

29-річна бразильська співачка, модель та бізнесвумен Клаудія Аленде (Claudia Alende) активно веде профіль в інстаграмі, де має справжнісіньку армію шанувальників у вигляді майже 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже харизматична дівчина точно може зіграти сестру Меган Фокс, передає Радіо MAXIMUM.

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Клаудія настільки схожа на зірку "Трансформерів", що кожен її пост викликає справжній захват. Не винятком стала і серія пікантних селфі, на яких дівчина позує лише у топах з глибоким декольте. Фанати одразу ж оцінили янгольську вроду Клаудії та її ефектну фігуру, засипавши дівчину вподобайками та компліментами.

instagram.com/claudiaalende

instagram.com/claudiaalende

instagram.com/claudiaalende

instagram.com/claudiaalende

instagram.com/claudiaalende

instagram.com/claudiaalende

А такий вигляд має Меган Фокс на нових фото (гортайте галерею):

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