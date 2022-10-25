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Найсексуальніша покеристка світу захопила образом на Геловін – фото 18+

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Сара Андервуд показала образ на геловін 2022 - фото 1
Сара Андервуд показала образ на геловін 2022 / instagram.com/saraunderwood

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд вже активно готується до Геловіну. Тож нещодавно красуня потішила прихильників спокусливим образом Джессіки Реббіт.

38-річна американська фотомодель, блогерка, професійна покеристка та мандрівниця Сара Джин Андервуд активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 8,7 млн підписників. Тут красуня регулярно публікує фото зі своїх буднів, подорожей, а також з життя у будиночку посеред лісу. Доповнює цю картину ще й те, що дівчина обожнює ділитись пікантним контентом та не зловживає фоторедакторами. Це підтверджують і свіжі фото Андервуд, пише Радіо MAXIMUM.

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До Геловіну залишився всього тиждень, тож зірка вирішила похизуватись одним зі своїх образів, перевтілившись у Джессіку Реббіт. Це один із найвідоміших секс-символів в анімації, а також персонаж фільму "Хто підставив Кролика Роджера?". Як зауважили фанати, ефектна червона сукня з глибокими вирізами та руде волосся дуже личать Сарі. Тож не дивно, що за короткий час знімки зібрали понад 82 тисячі вподобайок та більше як 600 коментарів з компліментами.

Найсексуальніша покеристка світу захопила образом на Геловін – фото 18+ - фото 514813

Найсексуальніша покеристка світу захопила образом на Геловін – фото 18+ - фото 514814

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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