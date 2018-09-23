Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Спокуслива Соня Плакидюк розбурхала фанатів

  • 37
Соня ПЛакидюк спокушає Instagram - фото 1
Соня ПЛакидюк спокушає Instagram / instagram.com/moi_sofism

Експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк потішила шанувальників ефектним фото.

Фотограф та експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк встигає не лише працювати, а й активно вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там вона ділиться карами із заходів, фотосесій та власних буднів. Тому не дивно, що на рудоволосу красуню підписано більш як 277 тисяч користувачів. Нещодавно Соня показала звабливий образ, який розбурхав шанувальників. Ефектна маска, декольте та макіяж - Плакидюк уміє привертати увагу.

І ще: Учасники Топ-модель по-українськи 2 закрутили роман: фотофакт

У цьому образі фотограф вже з'являлась на рдному з перших епізодів нового сезону "Топ-модель по-українськи":

Тут більше: Усі учасники нового сезону Топ-модель по-українськи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 742
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 511
Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
  • 15:00, 20 вересня
  • 476
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода