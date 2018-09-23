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Спокуслива Соня Плакидюк розбурхала фанатів
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Експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк потішила шанувальників ефектним фото.
Фотограф та експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк встигає не лише працювати, а й активно вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там вона ділиться карами із заходів, фотосесій та власних буднів. Тому не дивно, що на рудоволосу красуню підписано більш як 277 тисяч користувачів. Нещодавно Соня показала звабливий образ, який розбурхав шанувальників. Ефектна маска, декольте та макіяж - Плакидюк уміє привертати увагу.
І ще: Учасники Топ-модель по-українськи 2 закрутили роман: фотофакт
У цьому образі фотограф вже з'являлась на рдному з перших епізодів нового сезону "Топ-модель по-українськи":
Тут більше: Усі учасники нового сезону Топ-модель по-українськи
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