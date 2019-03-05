Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Вікторія Смеюха потішила фоловерів новими знімками. Фотографії вийшли дійсно гарячими.

Артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими селфі, але і спантеличити зміною образу.

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Поки Слава Камінська – друга учасниця групи, ділиться сімейними пляжними фото з ОАЕ, її колега Вікторія Смеюха засипала соціальну мережу Instagram барвистими знімками з райського острова Балі в Індонезії. Судячи з кадрів, артистка проводить час весело і навіть екстремально.

Співачка показала форми у чорно-рожевому купальнику з кольоровим принтом. Сама зірка позує на березі моря і яскраво усміхається.

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