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8 березня Серіал Школа

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію

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Співачка показала форми у чорно-рожевому купальнику - фото 1
Співачка показала форми у чорно-рожевому купальнику / Единственная

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Вікторія Смеюха потішила фоловерів новими знімками. Фотографії вийшли дійсно гарячими.

Артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими селфі, але і спантеличити зміною образу.

І ще: Слава Камінська показала зворушливе сімейне фото

Поки Слава Камінська – друга учасниця групи, ділиться сімейними пляжними фото з ОАЕ, її колега Вікторія Смеюха засипала соціальну мережу Instagram барвистими знімками з райського острова Балі в Індонезії. Судячи з кадрів, артистка проводить час весело і навіть екстремально.

Співачка показала форми у чорно-рожевому купальнику з кольоровим принтом. Сама зірка позує на березі моря і яскраво усміхається.

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311780

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311781

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311782

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311784

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311783

Спокуслива солістка НеАнгелів влаштувала гарячу фотосесію - фото 311785

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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