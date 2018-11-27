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Слава Камінська поділилася секретом ідеальних стосунків

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Артистка вирішила дати свою найголовнішу пораду - фото 1
Артистка вирішила дати свою найголовнішу пораду / instagram

Співачка Слава Камінська вирішила поділитися досвідом, адже вона щаслива дружина і мама двох дітей.

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram спільним фото з чоловіком, популярним пластичним хірургом Едгаром Камінським.

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Знаменитість зізналася, що останнім часом її дірект буквально завалений проханнями про поради з приводу особистого життя. Так, артистка вирішила дати свою найголовнішу пораду у зворушливому пості.

"Часто мені приходять повідомлення з питаннями, як вам вчинити у стосунках з чоловіком/хлопцем. Дівчата, мій досвід не панацея і мені здається, що немає універсального рецепту побудови стосунків, тому що всі ми дуже різні. Що добре для однієї пари, не припустимо для іншої. І навпаки. Але, що хочу сказати напевно: не дивіться по сторонах, а дивіться вглиб себе. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, чого хочете саме ви. Робіть те, що вас наповнює, розвиває, надихає і від чого ви стаєте трішки щасливішими. Тільки ви вибираєте яким буде ваше життя!", – поділилася Камінська.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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