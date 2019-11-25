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Спокуслива Шарліз Терон поділилася кумедним фото

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Шарліз Терон - фото 1
Шарліз Терон / instagram

На фото, яким поділилася актриса Шарліз Терон у своєму Інстаграмі, вона позує без макіяжу, з короткою стрижкою і в звичайній чорній майці.

Відома голлівудська актриса і володарка премії Оскар Шарліз Терон показала, як виглядають будні зірки у звичайному житті.

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Знімок "без прикрас" актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото, яким поділилася Шарліз в своєму мікроблозі, вона позує без макіяжу, з короткою стрижкою і в звичайній чорній майці. Скоріш за все, зірка займалася спортом, бо виглядає вельми втомленою. На тлі видно екран з рекламою парфумів Dior, де Терон постала в іншому вигляді: з макіяжем і довгими світлими волоссям.

"Instagram vs Реальність", – додала вона підпис і хештег, за допомогою якого дала зрозуміти, що фото зроблено не сьогодні. Шанувальники оцінили почуття гумору зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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