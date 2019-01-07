Спокуслива Сальма Хайєк вразила формами на пляжі

Знаменита акторка Хайєк викликала шквал емоцій звабливими фото у купальнику.

52-річна мексикансько-американська акторка та бізнесвумен Сальма Хайєк не тільки активно працює над своєю кар'єрою, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram.

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Там за нею стежать понад 8 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже акторка періодично тішить фанатів свіжими знімками. Варто наголосити, що у своєму віці Сальма виглядає чудово та уважно стежить за своїми формами. Це підтверджують і її останні фото у купальнику, які прихильники засипали компліментами.

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