Сальма Хайєк показала струнку фігуру в купальнику

Відома акторка Сальма Хайєк вразила фанатів своїми ідеальними формами у купальнику.

52-річна мексикансько-американська акторка, продюсер, режисер та благодійниця Сальма Хайєк встигає не лише працювати над різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 8 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

І ще: Курйозна Кім Кардашян знову показала свої форми

Нещодавно жінка вирішила показати, що можна виглядати чудово у будь-якому віці, та опублікувала знімки у купальнику. Як зазначила у коментарях інша американська акторка Блейк Лавлі (Пліткарка), так виглядати "не нормально" і додала емоджі полум'я. А Сальма я справді вогонь!

Читайте також: Кендалл Дженнер у бікіні у снігу розбурхала мережу