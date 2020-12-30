Спокуслива Сальма Хайєк розбурхала фото в купальнику

Популярна акторка Сальма Хайєк захопила фанатів сонячними фото на пляжі. Ця зірка з легкістю може змагатись з Монікою Беллуччі за розкішним виглядом!

54-річна акторка, бізнесвумен та модель Сальма Хайєк знаходить час не лише для родини та справ, а й для соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 16 мільйонів підписників. Там зірка не соромиться ділитись кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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А нещодавно Сальма потішила шанувальників кількома сонячними фото з відпочинку. Звісно ж, не обійшлось і без купальника, який лише підкреслює розкішну фігуру зірки. Можна з упевненістю сказати, що Сальма з роками майже не змінилась і досі може скласти конкуренцію молодим акторкам!

Джерело фото: instagram.com/salmahayek

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