Хлої Кардашян знялася топлес: сексуальне фото красуні

Американська зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Хлої Кардашян розбурхала своїх підписників гарячим кадром. Красуня опублікувала в Instagram нове фото, на якому постала топлес.

Так, для спокусливої фотосесії Хлої вибрала блакитні вузькі джинси і коричневі ботильйони на шпильці. Більше з одягу на дівчині не було нічого, а оголені груди вона прикрила руками. Інтимний образ підкреслив струнку фігуру та пишні форми зірки.

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Варто відзначити, що Хлої не часто ділиться настільки відвертими кадрами на відміну від своїх зіркових сестер.

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