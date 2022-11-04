Спокуслива русалонька: Демі Роуз вразила фанатів фото на річці – 18+

Популярна модель Демі Роуз не припиняє дивувати своїми відвертими знімками. Цього разу красуня знову топлес насолодилась відпочинком на природі, чим не могла не поділитись з шанувальниками.

27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде сторінку в Інстаграмі, де має майже 20 мільйонів підписників. Дівчина з доволі нестандартними параметрами для моделей регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та мандрів. Через неабияку вроду Демі часто порівнюють з Кім Кардашян та Селеною Гомес, але красуня користується своєю зовнішністю сповна, підкорюючи серця фанатів. До того ж у дівчини зовсім нема комплексів, що підтверджують і нові світлини, пише Радіо MAXIMUM.

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На нових знімках Демі позує у крихітній білій сукні на голе тіло, яку спустила нижче пояса. Таким чином вона насолоджується відпочинком на річці, де відкриваються чудові пейзажі. Як відзначає сама Роуз, вона почувається маленькою русалонькою. А от шанувальники наголошують, що вона розкішна та дуже зваблива версія русалки.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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