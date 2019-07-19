Спокуслива русалонька: блогерка похизувалась формами у прозорій сукні (18+)

Фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі обговорень через екстравагантну сітчасту сукню, під якою можна помітити відсутність бюстгальтера.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активна користувачка соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там мотиваційний тренер та матір двох дітей майже щодня ділиться свіжими фото зі своїх буднів.

Більше новин шоу-бізу: Звабливо чи дивно? Кайлі Дженнер показала фігуру-статую

Однак нещодавні світлини викликали шквал не лише компліментів, а й критики. А все через те, що модель вирішила змінити стиль, пофарбувавшись у блакитний та обравши сітчасту сукню. Така сексуальна русалка змусила фанатів залишати коментарі щодо правильності такого контенту в мережі.

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів (фото)