Емілі Ратажковскі створила дуже сексуальний купальник

Модель Емілі Ратажковскі залишила мінімум тканини на своєму тілі.

Відома американська модель і актриса Емілі Ратажковскі обожнює тішити фоловерів в Instagram пікантними знімками.

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Нещодавно знаменитість похвалилася новою колекцією купальників свого бренду. Так, дівчина зробила бікіні ще сексуальнішими за колишні: тепер низ купальнка виглядає неймовірно маленькими, а ось зав'язочками можна обмотатися вздовж і впоперек.

За 22 години відвертий кадр набрав понад 1,2 млн. лайків. Фоловери залишилися в захваті і заходилися, як зазвичай, розхвалювати ідеальне тіло Емілі. Знайшлися й ті, хто заявив, що у Емілі не залишилося "ніякого секрету", адже знайти фотографії моделі у звичайному одязі дійсно дуже нелегко.

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