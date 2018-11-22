Емілі Ратажковскі здивувала чуттєвими портретами

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову нагадала про себе новими знімками, які викликали захват у фанатів.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина не соромиться демонструвати себе та своє ідеальне тіло.

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Нещодавно Емілі справді здивувала прихильників серією світлин у чорному костюмі від фотографа Тома Ньютона. Жодної оголеності і чуттєві портрети, зацініть:

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