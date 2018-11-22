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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Емілі Ратажковскі здивувала чуттєвими портретами

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Емілі Ратажковскі з чуттєвими портретами - фото 1
Емілі Ратажковскі з чуттєвими портретами / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову нагадала про себе новими знімками, які викликали захват у фанатів.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина не соромиться демонструвати себе та своє ідеальне тіло.

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Нещодавно Емілі справді здивувала прихильників серією світлин у чорному костюмі від фотографа Тома Ньютона. Жодної оголеності і чуттєві портрети, зацініть:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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