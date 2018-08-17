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Ангел Victoria's Secret похизувалась ідеальними ногами

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Ельза Хоск похизувалась стрункими ногами - фото 1
Ельза Хоск похизувалась стрункими ногами / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск, яка співпрацювала з Victoria's Secret, зачарувала фанатів стрункими ногами.

29-річна шведська супермодель Ельза Хоск щороку підкорює серця фанатів з подіуму Victoria's Secret. А у вільний час дівчина працює над своїм тілом, а також займається зйомками для різноманітних проектів. До того ж, красуня ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників.

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Там білявка з незвичайною зовнішністю ділиться кадрами зі своїм буднів, а також фотосесій та промо. Нещодавно Ельза опублікувала світлину з вечірньої прогулянки Нью-Йорком, яка просто зачарувала фанів. Річ у тому, що ракурс та форми моделі зіграли їй на руку, адже ноги виглядають довжелезними та стрункими. А ви умієте вдало позувати?

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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