Ангел Victoria's Secret похизувалась ідеальними ногами

Популярна модель Ельза Хоск, яка співпрацювала з Victoria's Secret, зачарувала фанатів стрункими ногами.

29-річна шведська супермодель Ельза Хоск щороку підкорює серця фанатів з подіуму Victoria's Secret. А у вільний час дівчина працює над своїм тілом, а також займається зйомками для різноманітних проектів. До того ж, красуня ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників.

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Там білявка з незвичайною зовнішністю ділиться кадрами зі своїм буднів, а також фотосесій та промо. Нещодавно Ельза опублікувала світлину з вечірньої прогулянки Нью-Йорком, яка просто зачарувала фанів. Річ у тому, що ракурс та форми моделі зіграли їй на руку, адже ноги виглядають довжелезними та стрункими. А ви умієте вдало позувати?

Гортайте галерею:

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 16 Авг 2018 в 6:16 PDT

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