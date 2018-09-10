Спокуслива Ратажковскі роздяглась для нової реклами

Популярна модель Емілі Ратажковскі з'явилась у новій рекламі парфумів бренду Paco Rabanne Parfums.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі вирішила знову заінтригувати прихильників новою рекламою. На своєму профілі в соцмережі Instagram, де понад 19 млн підписників, зірка поділилась фото топлес із реклами для Paco Rabanne Parfums. Виявилось, що Емілі стала обличчям нового аромату Pure XS, а також роздяглась у його рекламі. Зацініть!

І ще: Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів новими фото

Читайте також: Назад до школи: спокуслива Ратажковскі показала нові фото