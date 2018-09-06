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Назад до школи: спокуслива Ратажковскі показала нові фото

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Ратажковскі спокушає Instagram - фото 1
Ратажковскі спокушає Instagram

Американська модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати своїми грайливими фото.

27-річна популярна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі активно веде свій акаунт на платформі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн користувачів. Це й не дивно, адже дівчина полюбляє ділитись доволі відвертими та грайливими знімками. Нещодавно Емілі поділилась доволі стриманими, як не її образ, знімками, підписавши їх "назад до школи". Щоправда, фанати все одно не втримались від компліментів у коментарях, наголосивши, що навіть з мінімальною кількістю косметики та у простому одязі дівчина виглядає дуже сексуально.

І ще: Спокуслива Ратажковскі похизувалась тілом у бікіні: відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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