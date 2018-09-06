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Спокуслива Ратажковскі похизувалась тілом у бікіні: відео

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Спокуслива Ратажковскі у бікіні - фото 1
Спокуслива Ратажковскі у бікіні / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати користувачів Instagram своїми формами.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі сповна зайнялась роботою та потішила фанатів новими промо до власної лінійки купальників. Цього разу зірка приміряла леопардові костюми для плавання різних фасонів на жінок різних розмірів, показавши, що створює вбрання, у якому кожна може почуватись чудово. До слова, сама Емілі теж вбрала купальник та зняла на відео, як він на ній сидить. Відповідні кари з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб!

І ще: Богиня: Ратажковскі показала кадр з розкішної фотосесії

Гортайте галерею:

Читайте також: Ратажковскі поділилась дивним фото на пляжі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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