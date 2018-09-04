Богиня: Ратажковскі показала кадр з розкішної фотосесії

Популярна модель Емілі Ратажковскі знялась в ефектній рекламі бренду Kerastase.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі вже активно взялась за роботу у нових рекламних проектах, тому не дивно, що її профіль в соцмережі Instagram з аудиторію у 19 млн підписників почав наповнюватись професійними фото. Нещодавно красуня поділилась першим знімком для відомого французького бренду професійної косметики для волосся Kerastase. Всього одне чорно-біле фото викликало справжній фурор серед фанатів, а дівчину вже встигли назвати богинею.

І ще: Ратажковскі поділилась дивним фото на пляжі

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Сен 2018 в 4:46 PDT

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