Спокуслива Оля Полякова вразила екстравагантним образом

Українська співачка Оля Полякова поділилася з фоловерами спокусливими фото. Артистка поцікавилася у фанатів, чи схвалюють вони такий лук.

На фотографіях, які Суперблондинка опублікувала в соцмережі, вона сидить на кріслі в червоному латексному платті.

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Наряд артистки був настільки коротким, що демонстрував її довгі ніжки у всій красі. Також співачка одягла босоніжки з пухнастим хутром. На іншому фото співачка стоїть на сцені, демонструючи образ у повний зріст. Саме на цій фотографії Полякова має схожість з лялькою Барбі.

У публікації Полякова поцікавилася у фанатів, чи подобається їм цей образ, на що отримала чимало схвальних відгуків.

Оля Полякова в образі Lady in red

Спокусливе фото Олі Полякової

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