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Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою та довгими ногами

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова показала у мережі новий знімок, на якому продемонструвала свої довгі ноги і спокусливу фігуру.

На фото Оля Полякова сидить у кріслі в міні-сукні кольору фуксії з глибоким декольте. Довжина сукні і поза артистки демонструють її просто нескінченні ноги в усій красі.

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Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскравий знімок зі зйомок програми "Дивовижні люди".

"Всім привіт, ми знімаємо #дивовижнілюди, а ви шо там?" – поцікавилася виконавиця у підписників.

Читайте також: Маша Єфросиніна опублікувала веселе відео з Олею Поляковою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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