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Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні

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Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні - фото 1

Британська супермодель, актриса і співачка Наомі Кемпбелл стала тріумфатором The Fashion Awards. Їй присвоїли звання 2019 Fashion Icon Award. Красуня постала перед публікою у привабливому платті, яке частково оголило тіло зірки.

Попри те, що на The Fashion Awards прийшло безліч інших знаменитостей: Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Rihanna, Ірина Шейк, Ніколь Шерзінгер та багато інших, Наомі Кемпбелл виділялася серед всіх неперевершеним образом.

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На червоній доріжці красуня постала в досить відвертому вбранні: напівпрозорій чорній сукні, на якій були сріблясті візерунки, покриті дрібними блискучими каменями. Попри свою оголеність, плаття було закрите на грудях. Воно мало довгий шлейф. Наомі виглядала в ньому урочисто і ефектно. Наряд прекрасно підкреслював стрункі форми 49-річної діви, яка зайвий раз наочно показала, як важливо займатися спортом. Образ доповнили сріблясті босоніжки, діамантові прикраси, виразний макіяж і розпущене волосся.

Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні - фото 372153

Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні - фото 372154

Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні - фото 372155

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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